Польша намерена конфисковать российское имущество

Польша планирует конфисковать все российское имущество, находящееся на его территории. Речь идет и о финансовых активах.

Правительство Польши рассматривает вопрос конфискации российского имущества и активов в стране. Об этом в воскресенье, 20 марта, сообщил премьер Матеуш Моравецкий, пишет Wprost.

Он отметил, что планирует провести консультации по этому вопросу с оппозицией.

По словам премьера, в Польше есть недвижимость и финансовые активы россиян. Моравецкий сообщил, что правительство планирует внести поправки в законодательство для получения права на конфискацию имущества.

"С одной стороны, существуют конституционные ограничения для таких действий, связанные с правом собственности, а с другой, все больше поляков не понимают, почему, если итальянцы конфискуют яхты российских олигархов, мы не можем провести такие действия в нашей стране", - сказал Моравецкий.

Что именно будут делать с конфискованным имуществом премьер не уточнил.

Ранее Польша призвала создать "План Маршалла №2" для Украины.

Напомним, в Греции заявили о своей готовности помочь построить в Мариуполе родильный дом, по которому российские войска нанесли авиаудар.