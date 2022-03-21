Убили мальчика за русский язык: В ФРГ предупредили о фейках об украинцах

Полиция не зафиксировала никаких жестоких нападений, особенно со смертельным исходом.

В ФРГ полиция Бонна предупредила население о фейках об украинцах-беженцах, которые могут распространяться в Сети. Например, один из них гласит, что толпа украинцев убила мальчика-волонтера за русский язык. Подробности передает пресс-служба правоохранителей в Twitter.

Читайте также: Данилов предупредил белорусских военных о последствиях возможного вторжения

Известно, что постановочный ролик появился в одном из Telegram-каналов, который распространяет пропаганду РФ и фейки о войне с Украиной. Это же касается и украинцев-беженцев в Европе.

Так, на видео какая-то женщина рассказывать историю, которую якобы слышала от своей подруги. Она утверждает, мол толпа украинцев напала на 16-летнего мальчика, да еще и волонтера, по имени Даниэль за то, что он говорил на русском языке. Якобы ребенка избили до полусмерти на вокзале, после чего он умер в больнице.

Естественно никаких доказательств женщина, услышавшая историю от "подруги", не предоставляет.

Читайте также: Польша намерена конфисковать российское имущество

В немецкой полиции заявляют, что информации о подобных преступлениях, тем более со смертельным исходом, у нее нет. Вместо этого "случая" правоохранители взялись за постановочный ролик. Началось расследование его происхождения.

"Эксперты считают, что речь идет о создании целенаправленного фейкового видео с целью разжигания ненависти", — подчеркнули в полиции.

Также граждан призывают не распространять видео с рассказом женщины, где-то якобы услышавшей об избиении, и внимательно проверять информацию, особенно из соцсетей.

Напомним, ранее в Офисе президента назвали количество украинцев-беженцев и украинцев-переселенцев.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.