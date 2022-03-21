Отношения с США на грани разрыва – МИД РФ

В России возмущены заявлениями Джо Байдена и отношением к российским дипломатам

Отношения США и России оказались на грани разрыва после высказываний американского президента в адрес хозяина Кремля. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел России.

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Отмечается, что в МИД РФ вызвали посла США Джона Салливана и вручили ему ноту протеста.

В ведомстве заявили, что высказывания Джо Байдена "недостойны государственного деятеля такого уровня" и ставят российско-американские отношения "на грань разрыва".

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Кроме того, в МИД РФ заявили, что российским дипломатам в Вашингтоне мешают работать.

"Предупредили, что предпринимаемые против России враждебные действия получат решительный и твердый отпор", - заявил МИД по итогам вручения ноты.

Напомним, в прошлую среду президент США Джо Байден сказал, что считает Путина военным преступником, а впоследствии в публичном выступлении назвал его "кровавым диктатором" и "чистым головорезом".

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