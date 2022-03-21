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США поставляют в Украину советские системы ПВО - СМИ

Речь идет о зенитно-ракетном комплексе Оса, который предназначен для прикрытия мотострелковых подразделений.
США поставляют в Украину советские системы ПВО - СМИ

США поставляют в Украину системы ПВО советского производства, которые были тайно куплены несколько десятилетий назад с целью изучения советских технологий. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что речь идет о зенитно-ракетном комплексе Оса, который предназначен для прикрытия мотострелковых подразделений.

Кроме того, на складах армии США есть комплекс С-300, купленный еще в 90-х через посредников из Беларуси, однако его Украине пока не передавали.

Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, что когда в США публично сообщают о принятии решения по отправке оружия в Украину, оно уже пересекает границу. 

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