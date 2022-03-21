Почта
 

ЕС впервые одобрил оборонную стратегию

Данная программа дает необходимый набор инструментов для того, чтобы ЕС вместе с НАТО стал реальным игроком в геополитической обороне и безопасности.
ЕС впервые одобрил оборонную стратегию

Европейский союз впервые в своей истории одобрил оборонную стратегию. Под названием "Стратегический компас". Об этом заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

По его словам, данная программа дает необходимый набор инструментов для того, чтобы ЕС вместе с НАТО стал реальным игроком в геополитической обороне и безопасности.

"Это только начало путешествия. Многое будет зависеть от того, насколько успешно мы поддержим Украину против агрессии России", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ЕС увеличит военно-финансовую помощь Украине до €1 млрд.

 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK