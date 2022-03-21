ЕС впервые одобрил оборонную стратегию

Данная программа дает необходимый набор инструментов для того, чтобы ЕС вместе с НАТО стал реальным игроком в геополитической обороне и безопасности.

Европейский союз впервые в своей истории одобрил оборонную стратегию. Под названием "Стратегический компас". Об этом заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

По его словам, данная программа дает необходимый набор инструментов для того, чтобы ЕС вместе с НАТО стал реальным игроком в геополитической обороне и безопасности.

"Это только начало путешествия. Многое будет зависеть от того, насколько успешно мы поддержим Украину против агрессии России", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ЕС увеличит военно-финансовую помощь Украине до €1 млрд.