Дети из Одесской области не давали прохода яхте Абрамовича в Турции

Юные яхтсмены не давали суду возможности пришвартоваться в порту. По приезду полиции яхту пришлось отпустить.

В Турцию - курортный город Бодрум прибыла суперяхта подсанкционного российского олигарха Романа Абрамовича. Однако ей не давала пришвартоваться лодка с украинцами. Соответствующие кадры появились в сети.

На лодке с национальными флагами и лозунгом "Нет войне" были 11 украинских детей, которые пытались помешать судну пришвартоваться в порту.

"Парусная команда Украины - это дети из Затоки, Сергеевки и других мест нашего региона, которые тренируются в Турции. Все закончилось прибытием полиции. К сожалению, яхту пришлось отпустить, но хочу поблагодарить детей и тренера Павла Донцова, который их поддержал", - написал в Telegram спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Отметим, по итогам 2012 года Абрамович находится на 9-й строчке рейтинга миллиардеров России с оценкой состояния в 12,1 млрд долларов США

Напомним, в Германии арестовали 156-метровую яхту попавшего под санкции ЕС российского миллиардера Алишера Усманова.