Венгрия намерена ветировать новые санкции для РФ по энергетике - министр

Также Будапешт против введения бесполетной зоны над Украиной и отправки на украинскую территорию миротворцев ЕС.

Венгрия наложит вето на санкции Евросоюза на импорт российского газа. Об этом в понедельник, 21 марта, заявил глава МИД Петер Сийярто журналистам в перерыве совещания министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе.

"Что касается возможных санкций ЕС, которые могут привести к ограничению или прекращению энергопоставок России, европейское единство, безусловно, невозможно. Мы не будем поддерживать какие-либо санкционные меры, которые ставят под угрозу энергетическую безопасность Венгрии", - сказал дипломат.

Кроме того, добавил он, Будапешт также не поддержит предлагаемые Варшавой введение бесполетной зоны над Украиной и отправку на украинскую территорию миротворцев ЕС, и назвал это "опасным предложением".

"У нас есть возможность и способность, и даже обязанность защищать друг друга, но участие в военных действиях за пределами территории НАТО не входит в обязанности НАТО", - отметил Сийярто.

Напомним, ранее министр заявил, что власти Венгрии не только не помогут Украине с поставками летального оружия, но и не разрешат его транзит через свою территорию.

В МИД Украины ответили, что политика Будапешта по задабриванию президента РФ Владимира Путина ошибочна.