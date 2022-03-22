В росСМИ сообщили о гибели в Украине 9 тысяч солдат РФ

Публикацию скоро удалили, потом отредактировали, однако первичный вариант сохранен в архиве и доступен к просмотру.

На страницах российской Комсомольской правды в понедельник, 21 марта, были обнародованы данные о гибели в Украине 9861 российского солдата, тогда как Минобороны РФ говорит о нескольких сотнях убитых. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Официальный представитель МО РФ Конашенков все это озвучил в деталях на страницах российской Комсомольской правды. Но почти сразу из самых честных пропагандистских соображений произошло редактирование статьи и вычленение фрагмента массовой гибели военнослужащих РФ. Фрагмент "по данным Минобороны РФ, в ходе спецоперации в Украине ВС РФ потеряли убитыми 9861 человека, ранения получили 16 153 человек» просто исчез", - рассказал представитель Киева.

При этом он отметил, что российская пропаганда дает трещину.

"Русское искусство лгать уже не помогает. Минобороны РФ было вынуждено официально признать, что в Украине погибло не 500 человек, а … 9861. Это много. Катастрофически много для русской пропаганды. И для русских матерей. И это только начало осознания их национальной катастрофы. Потому что в реальном мире погибших россиян почти вдвое больше", - констатировал Подоляк.

В подтверждение своих слов советник предоставил ссылки на оригинал упомянутой публикации, который был сначала удален, а потом обнародован с редакторским правками (https://www.kp.ru/online/news/4672522/), и статью КП в первичном виде, сохраненной в архиве (http://web.archive.org/web/20220321131726/https://www.kp.ru/online/news/4672522/).

В то же время редакция Комсомольской правды утверждает, что их сайт взломали.

Напомним, по ориентировочным подсчетам Киева, в войне, которую РФ развязала в Украине 24 февраля, уже погибли 15 тысяч российских военных.