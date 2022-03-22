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Премьер Израиля планирует визит в Украину - СМИ

По мнению властей Украины, приезд Нафтали Беннета будет способствовать продвижению переговоров.
Премьер Израиля планирует визит в Украину - СМИ

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет допускает возможность своего визита в Киев для переговоров между Украиной и Россией о прекращении огня. Об этом в понедельник, 21 марта, сообщило издание Ynet.

По данным информированных источников, готовить визит поручили Службе общей безопасности (ШАБАК). При этом в ведомстве уже подчеркнули, что это будет нелегкой задачей, поскольку украинская столица находится под обстрелами.

Отмечается, что, по мнению властей Украины, приезд Беннета будет способствовать продвижению переговоров. В то же время у премьера заявляют, что глава правительства поедет в столицу Украины в том случае, если стороны будут близки к соглашению.

Напомним, ранее в Офисе президента Украины сообщили, что Израиль выступит посредником в переговорах между РФ и Украиной о прекращении войны. Москва заявила, что не против.

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