США и Франция договорились ужесточить санкции против России

Армия РФ продолжает наступать на Украину, в связи с чем санкционный пакет для руководства страны должен быть расширен, договорились стороны.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в понедельник, 21 марта, обсудили войну в Украине и ужесточение санкций против РФ. Об этом сообщила пресс-служба французского МИД.

По информации Парижа, дипломаты сошлись во мнении, что ввиду российского наступления необходимо продолжать усиливать санкции. Руководители иностранных ведомств также заявили о своей поддержке предложений МАГАТЭ по укреплению защиты и безопасности украинских АЭС.

Кроме того, в ходе разговора Блинкен и Ле Дриан обсудили подготовку к встрече глав государств и правительств стран НАТО и G7, а также участие президента Соединенных Штатов в Евросовете, который должен ознаменовать тесную координацию между НАТО и Европейским Союзом.

Напомним, ранее глава МИД Франции обвинил Россию в том, что она только делает вид, что ведет переговоры с Украиной о достижении мира.