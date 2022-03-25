Канада ввела новые санкции против РФ

Канада наложила новые санкции на российских чиновников и планирует ограничить экспорт технологий в РФ.

Правительство Канады ввело новые санкций в отношении 160 членов Совета Федерации Российской Федерации за содействие в полномасштабном вторжении России в Украину. Об этом в четверг, 24 марта, пишет Укринформ со ссылкой на заявление офиса премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

"Канада вводит санкции против 160 членов Совета Федерации РФ из-за их содействия нарушению суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Также в течение ближайших дней Канада запретит экспорт в Россию определенных товаров и технологий, что приведет к снижению способностей российского войска", - говорится в сообщении.

Санкции правительства Канады предусматривают заморозку активов и запрещают гражданам и физическим лицам Канады вести какие-либо дела с подсанкционными лицами.

Также Канада передаст нескольким международным организациям 50 миллионов канадских долларов (около 40 миллионов долларов США), оставшихся из общих 100 миллионов, выделенных на гуманитарную помощь Украине и соседним странам.

В частности, деньги поступят Всемирной продовольственной программе, Всемирной организации здравоохранения, Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Канадскому Красному Кресту и People in Need.

Под канадские санкции по состоянию на 24 марта попали уже более 964 физических лиц и 135 юридических лиц из России.

Напомним, Канада запустила упрощенную временную миграционную программу CUAET для украинских беженцев.

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