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Дуда ответил на угрозы Кремля

Поляки - это нация, которая хочет жить в мире и никогда ни на кого не нападал, особенно за последнее столетие, отметил Дуда.
Дуда ответил на угрозы Кремля

Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал журналистам угрозы Польше со стороны Российской Федерации. При этом политик использовал поговорку. Об этом в четверг, 24 марта, пишет TVP Info.

"В Польше такая поговорка - нецензурная, правда: "не пугай, не пугай, а то сам (обделаешься - ред.)", - сказал Дуда.

В то же время, он подчеркнул, что поляки хотят жить в мире.

"Но мы должны быть готовы к тому, что кто-то может захотеть на нас напасть. Я уверяю, наше отечество настолько обширно, что место похоронить таких нападающих точно найдется", - подчеркнул польский лидер.

Он также призвал Россию прекратить бомбардировки в Украине домов, в результате которых гибнут мирные жители. По его словам, Киев теперь местами напоминает Варшаву в 1944 году.

Ранее Польша приняла решение выслать 45 сотрудников российского посольства, торгового представительства и культурного центра. Их обязали покинуть страну в течение пяти дней. 
 

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