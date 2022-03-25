Дуда ответил на угрозы Кремля
Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал журналистам угрозы Польше со стороны Российской Федерации. При этом политик использовал поговорку. Об этом в четверг, 24 марта, пишет TVP Info.
"В Польше такая поговорка - нецензурная, правда: "не пугай, не пугай, а то сам (обделаешься - ред.)", - сказал Дуда.
В то же время, он подчеркнул, что поляки хотят жить в мире.
"Но мы должны быть готовы к тому, что кто-то может захотеть на нас напасть. Я уверяю, наше отечество настолько обширно, что место похоронить таких нападающих точно найдется", - подчеркнул польский лидер.
Он также призвал Россию прекратить бомбардировки в Украине домов, в результате которых гибнут мирные жители. По его словам, Киев теперь местами напоминает Варшаву в 1944 году.
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