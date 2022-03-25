ЕС снизит зависимость от ресурсов РФ

Быстрый переход на чистые источники энергии крайне важен для "содействия независимости ЕС" от российских энергоресурсов, считают в Европе.

США и ЕС намерены создать совместную целевую группу по вопросам энергетики. Об этом сообщается в распространенном Белым домом совместном заявлении президента США Джо Байдена и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в четверг, 24 марта, пишет издание Handelsblatt.

Уточняется, что страны Европейского союза вступят в новое энергетическое партнерство с США, связанное с дополнительными поставками сжиженного природного газа.

Речь идет о поставке в ЕС до 15 млрд кубометров сжиженного природного газа к концу 2022 года, сообщает Financial Times.

"Мы представим новую главу в нашем энергетическом партнерстве с президентом Джо Байденом", - сообщила Урсула фон дер Ляйен.

По информации Financial Times, окончательный объем поставок будет зависеть от коммерческих контрактов.

"ЕС подтвердил свою цель достичь независимости от российского газа задолго до конца десятилетия, работая над обеспечением надежных, доступных и экологически чистых поставок энергии", - отметила Урсула фон дер Ляйен.

В этом месяце ЕС заявила о плане по замене 50 млрд кубометров газа из РФ альтернативными источниками, включая газ с США, Катара и Египта. ЕС импортирует около 40% газа из России.

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