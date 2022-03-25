ЕС снизит зависимость от ресурсов РФ
США и ЕС намерены создать совместную целевую группу по вопросам энергетики. Об этом сообщается в распространенном Белым домом совместном заявлении президента США Джо Байдена и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в четверг, 24 марта, пишет издание Handelsblatt.
Уточняется, что страны Европейского союза вступят в новое энергетическое партнерство с США, связанное с дополнительными поставками сжиженного природного газа.
Речь идет о поставке в ЕС до 15 млрд кубометров сжиженного природного газа к концу 2022 года, сообщает Financial Times.
"Мы представим новую главу в нашем энергетическом партнерстве с президентом Джо Байденом", - сообщила Урсула фон дер Ляйен.
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