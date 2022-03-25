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В США оценили эффективность российских крылатых ракет

Уровень отказов ракет меняется ежедневно, ведь он зависит от типа ракеты и иногда может достигать 60%.
В США оценили эффективность российских крылатых ракет

Большая часть российских крылатых ракет попросту не работают - они не взорвались или их применение для оккупантов было неудачным. Об этом в четверг, 24 марта, пишет Reuters со ссылкой на разведку США. 

"До 60% высокоточных ракет, которые Россия использует для нападения на Украину, отказывают", - сказано в сообщении. 

В частности, американская разведка сообщила, что уровень отказа ракет меняется ежедневно, так как он зависит от типа ракеты. 

В то же время, там отметили, что минимальные покащатели отказов российских крылатых ракет - более 20%. 

Также в Пентагоне уточнили, что Россия уже запустила по нашему государству более 1100 ракет всех видов с начала войны.

Однако американские официальные лица не стали уточнять, сколько из них попало в цель, а сколько - нет.

Напомним, в результате вражеского обстрела пункта Новой почты в Харькове, где местные жители получали гуманитарную помощь, убиты шесть мирных жителей, еще 15 получили ранения. 

Ранее в Рубежном из-за обстрела РФ погибли двое детей. Российский снаряд взорвался на пятом этаже жилого дома.

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