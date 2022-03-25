В США оценили эффективность российских крылатых ракет
Большая часть российских крылатых ракет попросту не работают - они не взорвались или их применение для оккупантов было неудачным. Об этом в четверг, 24 марта, пишет Reuters со ссылкой на разведку США.
"До 60% высокоточных ракет, которые Россия использует для нападения на Украину, отказывают", - сказано в сообщении.
В частности, американская разведка сообщила, что уровень отказа ракет меняется ежедневно, так как он зависит от типа ракеты.
В то же время, там отметили, что минимальные покащатели отказов российских крылатых ракет - более 20%.
Также в Пентагоне уточнили, что Россия уже запустила по нашему государству более 1100 ракет всех видов с начала войны.
Однако американские официальные лица не стали уточнять, сколько из них попало в цель, а сколько - нет.
Напомним, в результате вражеского обстрела пункта Новой почты в Харькове, где местные жители получали гуманитарную помощь, убиты шесть мирных жителей, еще 15 получили ранения.
Ранее в Рубежном из-за обстрела РФ погибли двое детей. Российский снаряд взорвался на пятом этаже жилого дома.
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