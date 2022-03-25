Россияне бросились запасаться противозачаточными

В Российской Федерации растет спрос на лекарственные препараты как иностранного производства, так и отечественного.

Жители российских городов бросились запасаться антидепрессантами, снотворными и противозачаточными средствами. Об этом в четверг, 24 марта, рассказывает Reuters со ссылкой на данные аналитиков DSM Group.

В частности, сециалисты рассказали, что россияне скупили за последние две недели медикаментов на месяц вперед.

"С 28 февраля по 13 марта россияне купили в аптеках 270,5 млн лекарственных средств на 98,6 млрд рублей (1,04 млрд долларов). В январе россияне купили в аптеках 288 млн товаров на 100 млрд рублей", - отметили аналитики.

Наибольшим спросом среди жителей России пользуются антидепрессанты, снотворное, инсулин, препараты при онкологических заболеваниях, препараты для сердечно-сосудистой системы, гормоны и противозачаточные средства.

"Спрос вырос как на российские препараты, так и иностранного производства", - уточнили эксперты.

Сергей Шуляк, генеральный директор DSM Group, объяснил Reuters, что людьми движет страх.

"Первый страх заключался в том, что все может подорожать, а второй страх - в том, что нужного лекарства через какое-то время не будет. Эти страхи руководили людьми. Они стояли в очередях в аптеках и покупали все", - сказал он.

Напомним, граждане России после начала "спецоперации" в Украине и введенных западными странами санкциях ринулись в магазины скупать сахар, гречку и презервативы.

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