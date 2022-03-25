Австралия ввела санкции против Лукашенко и его семьи

Санкции против Лукашенко введены за "стратегическую поддержку России и ее вооруженным силам в нападении на суверенитет и территориальную целостность Украины".

Правительство Австралии расширило санкционный список, добавив туда 22 российских пропагандистов, а также Александра Лукашенко и его семью. Об этом в четверг, 24 марта, говорится на сайте австралийского правительства.

"Эти шаги через месяц после вторжения России в Украину продолжают наши целенаправленные усилия для того, чтобы Россия и те, кто поддерживает ее незаконное, неспровоцированное вторжение к ее демократическому соседу, заплатили высокую цену", - отметили в австралийском правительстве.

Под новые ограничительные меры Сиднея попали еще 22 российских пропагандистов и распространителей дезинформации, включая представителей Russia Today, Фонда стратегической культуры, InfoRos и NewsFront.

Перед этим санкции были введены в отношении 32 кремлевских пропагандистов.

Кроме того, Австралия вводит ограничительные меры в отношении Лукашенко из-за его поддержки РФ и нападения на Украину.

"Мы также вводим санкции в отношении Лукашенко - Виктора, который ранее занимал руководящие должности в сфере национальной безопасности в правительстве Беларуси, и его жены Галины Лукашенко, первой леди Беларуси", - сказано в заявлении.

Объявленные Сиднеем санкции дополнили ранее введенные ограничения в отношении 13 белорусских физических и юридических лиц, включая министра обороны Беларуси Виктора Хренина.

При этом в правительстве Австралии обещают не останавливаться и "в тесной координации с партнерами, продолжим вводить дополнительные санкции, чтобы нанести значительные удары по России и Беларуси, тем, кто несут ответственность или имеют рычаги власти".

Напомним, правительство Канады ввело новые санкции в отношении 160 членов Совета Федерации Российской Федерации за содействие в полномасштабном вторжении России в Украину.

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