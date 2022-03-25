Польша, Чехия и Словения создали план по спасению Украины

Он состоит из десяти шагов, а направлен на прекращение войны.

Польша, Чехия и Словения разработали план по спасению Украины. Что предлагают стороны, рассказал польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, передает Politico.

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Так, план был создан тремя государствами, а состоит он из 10 пунктов:

Отключение всех банков РФ от SWIFT, из-за чего экономика страны не адаптируется к новым условиям.

Ввести политику прибежища для солдат РФ, которые не хотят выполнять приказы Москвы.

Остановить пропаганду РФ в Европе.

Запретить порты для кораблей РФ.

Заблокировать движение автомобильного транспорта в Россию и из России.

Ввести санкции против всего бизнеса РФ, а не только против олигархов.

Ввести санкции против всех членов "Единой России".

Перестать выдавать визы россиянам, чтобы они поняли, что тоже несут ответственность за войну.

Перестать экспортировать в РФ технологии, которые могут использовать в военных целях.

Исключить страну из всех международных организаций.

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Как говорит Моравецкий, если данные шаги не остановят войну, то стоит идти дальше. Например, предлагалась миротворческая миссия НАТО или других организаций. По его словам, если не остановить Путина сейчас, то он пойдет дальше.

"Если мы не можем ввести эффективные санкции, у нас нет выбора: мы должны защищать народ Украины собственными щитами", — заявил премьер-министр.

Напомним, ранее сообщалось, что США и ЕС заключили пакт по газу. Будут увеличены поставки и изучена возможность ввода эмбарго на российские энергоресурсы.

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