Европа объединилась для закупки газа - глава ЕК

Саммит ЕС принял решение сосредоточиться на блокировании возможных способов обхода санкций Запада против России, заявила Урсула фон дер Ляйен.

Саммит ЕС принял решение объединить закупки газа, чтобы страны не конкурировали между собой на рынке топлива. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает ТАСС.

"Я приветствую, что мы решили отныне использовать наши коллективные возможности переговоров, вместо того, чтобы конкурировать друг с другом по цене и поднимать цены, мы объединим наши закупки", - сказала она.

Отмечается, что в документе по итогам саммита прописана необходимость начать заполнение газовых хранилищ Евросоюза как можно скорее.

При этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа намерена укреплять свою стратегическую автономию и одним из приоритетов будет снижение цены на газ.

Кроме того, французский лидер выступил против покупки голубого топлива за рубли. По его словам, это требование соответствует заключенным контрактам.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин поручил перевести расчеты за газ в рубли. Было заявлено, что цены и объемы в ранее заключенных контрактах изменены не будут, поменяется только валюта платежа. Но несмотря на этом, после заявления стоимость газа в Европе подскочила на 10%.

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