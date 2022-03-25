Саудовскую Аравию обстреляли ракетами

Удар якобы был нанесен крылатыми ракетами по нефтехранилищу. Возникший пожар стремительно усиливается.

Йеменские повстанцы-хуситы нанесли удар по нефтебазе в городе Джидда в Саудовской Аравии. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщает агентство Associated Press.

Отмечается, что на этих выходных - 27 марта там должен пройти второй в истории гран-при Формулы-1,

После атаки на нефтебазе компании Saudi Aramco начался крупный пожар. Его было видно с трассы. Хуситы взяли на себя ответственность за бомбардировку.

"На данный момент мы ожидаем дальнейшей информации от властей о том, что произошло", - говорится в заявлении Формулы-1.

Тем временем в сети пишут, что удар был нанесен крылатыми ракетами, а пожар от него только усиливается.

Отметим, вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, которые контролируют часть страны.

Напомним, в январе текущего года хуситы обстреляли ракетами столицу ОАЭ.

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