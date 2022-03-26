Депутат КПРФ призвал к войне в Европе: реакция ОП

Депутат Мосгордумы заявил, что необходимо расширить границы "военной операции" и "денацифицировать" Польшу, Молдову, страны Балтии и Казахстан.

Россия, судя по всему, намерена полномасштабно атаковать ряд стран Европы. Таким образом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал призыв депутата Мосгордумы от КПРФ к расширению границ войны в Украине.

Так, Сергей Савостьянов призывает не останавливаться на одной Украине и включить в зону "демилитаризации и денацификации" страны Балтии (Литва, Латвия, Эстония), Молдову, Польшу и Казахстан "для более полного процесса обеспечения безопасности РФ".

Фото: joyreactor.cc

В связи с этим в Киеве констатировали, что Москва обещает пролить много европейской крови.

"РФ, судя по всему, полномасштабно атакует Польшу, страны Балтии и Казахстан в рамках глобальной военной спецоперации по ... демилитаризации и денацификации. Об этом официально заявил российский депутат Савостьянов. Все только начинается. Европейской крови будет много, откровенно обещают россияне", - отметил Подоляк.

Ранее советник опубликовал подборку заявлений российских политиков и пропагандистов с угрозами западным странам.

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