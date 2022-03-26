Иванка Трамп поддержала Украину

Дочь бывшего президента США Дональда Трампа отметила, что мужество украинского народа перед лицом насилия и невзгод вдохновляет.

Иванка Трамп выразила слова поддержки Украине, против которой развязала войну Россия, и передала миллион пайков во Львов, Сумы и Киев. Об этом идет речь в ее посте в Instagram, обнародованном в пятницу, 25 марта.

"За последние несколько дней мы доставили 1 миллион пайков украинцам в Киев, Львов и Сумы. Спасибо пасторам, раввинам и водителям грузовиков, которые рискуют своими жизнями, чтобы доставить эту еду нуждающимся. Этими пайками мы надеемся обеспечить небольшой источник утешения и питания для украинцев, которые так несправедливо страдают от вторжения России в их страну", - говорится в сообщении.

Дочь экс-президента США отметила, что народ Украины в сердцах и молитвах американцев, а его мужество перед лицом насилия и невзгод вдохновляет.

"Да благословит вас Бог в вашей героической борьбе за защиту своей страны и свободы", - написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ivanka Trump (@ivankatrump)

Ранее бывший боксер, чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо присоединился к мировому сообществу, поддержавшему Украину в борьбе с российским вторжением.

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