Франция, Греция и Турция намерены помочь с эвакуацией из Мариуполя

Страны готовятся провести "исключительную гуманитарную операцию" и вывезти всех мариупольцев, которые пожелают покинуть город.

Власти Франции, Греции и Турции планируют провести операцию по эвакуации жителей Мариуполя. Об этом французский лидер Эммануэль Макрон заявил журналистам в пятницу, 25 марта, пишет BFM TV.

По его словам, страны готовятся провести "исключительную гуманитарную операцию" и вывезти всех мариупольцев, которые пожелают покинуть город.

"Мы организуем все в самых лучших возможных условиях. В этом городе с населением более 400 тысяч человек еще 150 тысяч жителей живут в катастрофических условиях", - сказал президент Франции.

При этом Макрон отметил, что ему нужно обсудить этот вопрос с российским президентом Владимиром Путиным, разговор с которым он ожидает в ближайшие несколько дней.

Как сообщалось, по предварительным данным, в результате бомбардировки Драматического театра Мариуполя погибло около 300 человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet