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Дуда озвучил причину аварийной посадки его самолета

Расследованием инцидента займется специальная комиссия по авиационным происшествиям, анонсировал президент Польши.
Дуда озвучил причину аварийной посадки его самолета

Борт польского президента Анджея Дуды вернулся в аэропорт Варшавы вскоре после взлета из-за неисправности самолета. Об этом рассказал сам президент на пресс-конференции в пятницу, 25 марта.

По словам главы государства, примерно через 10 минут после взлета экипаж сказал, что возникла проблема, из-за чего воздушное судно вернулось в Варшаву. В связи с этим польская сторона улетела на переговоры с американцами в город Жешув другим самолетом, однако прибыла в пункт назначения намного позже, чем представители США.

Таким образом, церемонии встречи лидеров Польши и США не было, и Анджей Дуда выразил сожаление, что не смог лично приветствовать американского лидера.

В то же время польский лидер отметил, что не сомневается в решении пилота. Он уточнил, что неисправностью самолета займется специальная комиссия по авиационным происшествиям.

Напомним, Дуда и Байден в пятницу провели переговоры в Жешуве, расположенном в 100 километрах от границы с Украиной. В ходе встречи президент США анонсировал введение нового пакета санкций против РФ.

 

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