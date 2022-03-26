Дуда озвучил причину аварийной посадки его самолета

Расследованием инцидента займется специальная комиссия по авиационным происшествиям, анонсировал президент Польши.

Борт польского президента Анджея Дуды вернулся в аэропорт Варшавы вскоре после взлета из-за неисправности самолета. Об этом рассказал сам президент на пресс-конференции в пятницу, 25 марта.

По словам главы государства, примерно через 10 минут после взлета экипаж сказал, что возникла проблема, из-за чего воздушное судно вернулось в Варшаву. В связи с этим польская сторона улетела на переговоры с американцами в город Жешув другим самолетом, однако прибыла в пункт назначения намного позже, чем представители США.

Таким образом, церемонии встречи лидеров Польши и США не было, и Анджей Дуда выразил сожаление, что не смог лично приветствовать американского лидера.

В то же время польский лидер отметил, что не сомневается в решении пилота. Он уточнил, что неисправностью самолета займется специальная комиссия по авиационным происшествиям.

Напомним, Дуда и Байден в пятницу провели переговоры в Жешуве, расположенном в 100 километрах от границы с Украиной. В ходе встречи президент США анонсировал введение нового пакета санкций против РФ.

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