Отправку миротворцев в Украину поддерживаютвсе больше стран - Польша

Идею Польши о миротворческой миссии в Украине поддержали уже Дания и Литва, а также другие страны, говорит Моравецкий.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявляет о росте поддержки идеи миротворческой миссии в Украине, сообщает RMF24.

"Мы уже знаем из СМИ за предыдущие дни, что были положительные реакции из Дании и Литвы. Сегодня я могу сказать, что другие страны-члены выразили свое одобрение, но они также ожидают определенной поддержки и общего голоса от НАТО. Мы также подчеркиваем, что это должна быть миссия НАТО", - сказал премьер.

"Для тех, кто скептически настроен, а такие были и в зале Европейского совета, я бы хотел, чтобы они вообразили, что вся Украина становится Мариуполем, разбомбленным местом, откуда бегут люди", – отметил Моравецкий.

В таком случае европейским странам придется принять "десятки миллионов беженцев", считает глава правительства Польши.

"Я думаю, что сегодня, глядя на варварское поведение Путина и россиян, русских солдат, мы можем представить себе худшие сценарии. К сожалению, я могу представить и худшие сценарии, поэтому презентация этой концепции находит все более благодатную почву", – сказал Моравецкий.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, появление миротворцев НАТО в Украину приведет к прямому столкновению с Россией.

После этого генсек НАТО Йенс Столтенберг отверг идею о вводе миротворческих войск в Украину.

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