Минобороны РФ опубликовало видео с Шойгу

Министр обороны России не появлялся на публике с 11 марта. Появилась информация о его болезни.

Минобороны России опубликовало видео с совещания с участием главы ведомства Сергеем Шойгу, который не появлялся на публике две недели.

Согласно видео, Шойгу заявил, что "с учетом проведения специальной военной операции на территории Украины, в 2022 году нужно сохранить заданные темпы поставки в войска перспективного вооружения".

Министр обороны РФ также сказал, что несмотря на антироссийские санкции, уровень заключения контрактов по гособоронзаказу РФ достиг 85%.

Кроме того, по словам Шойгу, "поставка вооружения и техники с применением кредитных средств идет с опережением, а приоритетами являются высокоточное оружие большой дальности, авиационная техника, а также поддержание боевой готовности стратегических ядерных сил".

Ранее российские СМИ обратили внимание на то, что Сергей Шойгу перестал появляться в публичном пространстве с 11 марта. Также с тех пор не сообщалось и о мероприятиях с участием главы генштаба России Валерия Герасимова.

Позже в Кремле объяснили, что Шойгу очень вовлечен в командование так называемой "спецоперацией" на территории Украины. Именно с этим якобы связано его отсутствие на публике продолжительное время.

Накануне советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Шойгу находится на лечении после перенесенного инфаркта.

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