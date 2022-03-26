Зеленский: Нам нужна реформа системы безопасности

ООН и все другие международные структуры не обладают необходимой внутренней силой, чтобы возвращать странам мир.

Мировое сообщество нуждается в реформе системе безопасности из-за действий России, напавшей на Украину. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая на Дельфийском форуме, проходящем в Дохе (Катар) в субботу, 26 марта.

Зеленский отметил, что украинцам сейчас недоступна базовая ценность – мир, посколько "руководство России решило захватить Украину и сделать своей колонией", как во времена Российской империи, забрать ее территорию и ресурсы.

Он напомнил, что РФ угрожает миру ядерным оружием и пользуется "привилегиями" в международных организациях. Также Россия использует свои ресурсы для шантажа других стран.

"Мы не можем обрести справедливость в мире уже 31 день после полномасштабного нападения государства, которое в 28 раз больше. Мы самостоятельно защищаем наше государство на поле боя. Я благодарен Генеральной ассамблее ООН и всем государствам, которые поддерживают резолюции, заключенные по принципу справедливости в отношении войны России против Украины и ее последствий. Но мы видим, что ООН и все другие международные структуры не обладают необходимой внутренней силой, чтобы возвращать странам мир. Потому что в этих структурах не обеспечена внутренняя справедливость: голос привилегированных там все еще заглушает голос большинства. Это – несправедливо. Несправедливость – это основа того, что Россия делает против нас, против Украины, пользуясь своими привилегиями в международных организациях, а также страхом применения ядерного оружия, страхом, который Россия намеренно постоянно распространяет, кичась тем, что может уничтожить ядерным оружием тот или иной народ, но вообще жизнь на Земле. Сейчас в мире серьезная дискуссия на политическом уровне: что делать, если Россия применит тактическое ядерное оружие или другое оружие массового поражения, в частности, химическое", - сказал Зеленский.

Он напомнил, что в 1990-х годах Украина отдала третий по мощности ядерный арсенал. В обмен на это она получила письменные обещания безопасности от сильнейших государств мира, в частности, от России, которая теперь напала на Украину.

"Нам нужна реальная реформа международных институций, механизмов ООН, чтобы обеспечить безопасность. Чтобы тот, кто в 28 раз больше, не думал, что может позволить себе все, что угодно, и чтобы ядерный статус государства не служил ему разрешением на любое-какую несправедливость против других государств", - сказал он.

В результате, отметил Зеленский, "другие государства тоже сделают вывод, что им нужно ядерное оружие". "Нам нужна реформа системы безопасности, чтобы ядерный статус не служил разрешением на любую несправедливость", - заявил он.

Также Зеленский во время выступления затронул вопрос проблемы продовольствия в мире из-за войны в Украине.

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