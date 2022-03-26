Турция закрыла Босфор из-за обнаружения "мины"

Турция закрыла Босфорский пролив для судоходства из-за обнаружение в акватории постороннего объекта, похожего на мину, сообщает в субботу, 26 марта, телеканал TRT Haber .

"Босфор закрыт для судоходства до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

В связи с расследованием пролив перекрыли для двустороннего движения.

"После обнаружения гражданским коммерческим судном объекта, похожего на мину, утром 26 марта 2022 года в прибрежной зоне Босфора к месту происшествия были оперативно отправлены группы подводной обороны (SAS). Объект, похожий на мину, был взят под охрану командами SAS, и было предпринято вмешательство для его нейтрализации", - говорится в заявлении Главного управления береговой безопасности Турции.

Ранее Военно-морские силы Турции сообщали о минной опасности в западной части Черного моря.