В Польше заговорили о возвращении Калининграда

Польский генерал считает, что Калининградская область находится под российской оккупацией с 1945 года.

В Польше считают, что Калининградская область находится под российской оккупацией и что Польша должна "заявить на нее права". С таким заявлением выступил генерал, экс-командующий сухопутными войсками Вальдемар Скшипчак, сообщает Dо Rzeczy.

Так, Скшипчак первоначально заявил, что Калининградская область является территорией "под российской оккупацией с 1945 года". После этого он подчеркнул, что эта территория никогда не была русской, а исторически принадлежала Пруссии и Польше.

"Теперь следовало бы заявить на нее свои права, так, как это было раньше с отвоеванными территориями. Возможно, стоит претендовать на этот Калининградский округ, который, на мой взгляд, является частью территории Польши. Мы имеем право иметь претензии на территорию, которую оккупирует Россия", - заявил Скшипчак.

Генерал также добавил, что Калининградский округ не имеет никакого военного значения.

В РФ уже отреагировали на заявления польского генерала – спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Вальдемар Скшипчак "прогулял все уроки истории".

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