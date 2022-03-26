Подоляк рассказал о разрушительных процессах в РФ

В российских регионах началась паника из-за попытки мобилизации. При этом управленческая элита перестала появляться на публике.

Глава Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что прямо сейчас в России развиваются два скандальных процесса. И оба, по его словам, крайне разрушительны для авторитарного каркаса государства-агрессора. Об этом Подоляк написал в субботу, 26 марта в Telegram.

Он отметил, что первый процесс наблюдается в депрессивных регионах, где была попытка частичной мобилизации.

"Однако даже там началась паника. И чтобы ее снять, спикеры российского Минобороны вышли на публику со странным заявлением: мобилизация действительно происходит, но ее организовали... украинские спецслужбы", - сообщил Подоляк.

Он также подчеркнул, что это заявление стало попыткой оправдать необходимость направить срочников на войну против Украины.

Что касается второго процесса, то, по мнению Подоляка, он заключается в том, что управленческая элита уже категорически пытается укрыться от всякой публичности.

"И потому на первый план выходят либо чистые пропагандисты, либо те, кого вчера уже списали и отправили на заслуженную пенсию в тот же Совбез. Наиболее органичен в этом - (замглавы Совбеза РФ, - ред.) Медведев. Именно его появление в публичном поле напрямую указывает на то, что реальная господствующая элита отказывается от публичной лояльности и ищет возможность так или иначе сбежать с "русского военного корабля", - добавил он.

Ранее российские СМИ обратили внимание на то, что Сергей Шойгу перестал появляться в публичном пространстве с 11 марта. Также с тех пор не сообщалось и о мероприятиях с участием главы генштаба России Валерия Герасимова.

Однако сегодня Минобороны РФ опубликовало видео с Шойгу, в котором тотт рассказывает о реализации оборонного заказа.

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