Байден: Украина – на передовой в борьбе за свободу

Американский лидер считает, что война в Украине - это борьба между свободой и репрессией и предупредил, что она будет долгой.

Президент США Джо Байден предупредил Россию о последствиях в случае нападения на одну из стран НАТО. Он подчеркнул, что Альянс отреагирует на это, как одно целое. Об этом он сказал во время выступление в Варшаве в субботу, 26 марта.

"Даже не думайте наступить войной хотя бы на одну страну НАТО. Мы все единое целое", - подчеркнул президент США.

Байден также заявил, что сейчас Украина – на передовой линии в борьбе за демократию и за свободу.

"Это борьба между свободой и репрессией, борьба между мировым порядком, основанным на правилах и законах, и грубой силой. Нам нужно готовить себя к долгой борьбе, мы не победим за день или месяц", - сказал Байден.

Он отметил, что российский президент Владимир Путин не заинтересован в каких-либо переговорах.

По словам Байдена, Россия у себя подавила демократию и возвращается к Советскому Союзу, а также пытается это сделать в других местах.

Он также констатировал падение российской экономики из-за санкций и отметил, что один доллар сейчас стоит больше 200 российских рублей. По его прогнозам, в ближайшие годы ВВП России сократится вдвое. Российская экономика, которая была одной из крупнейших, скоро не будет входить даже в двадцатку экономик мира.

Говоря о войне в Украине Байден заявил, что она уже стала стратегическим провалом России. Он [Путин] думал, что украинцы станут на колени перед ним, но украинцы выстояли.

"Украинцы борются за свою свободу многие столетия. Я хочу, чтобы вы знали: мы с вами, Америка с вами! Я повторю то, что сказал сегодня министру обороны Украины: "Мы с вами! И точка!"", - сказал Байден.

Он также подтвердил готовность принять беженцев и оказывать содействие в гуманитарных вопросах.

Ранее сообщалось, что Байден встретился с министрами Украины Дмитрием Кулебой и Алексеем Резниковым в Польше. Американский президент провел первую встречу с высокопоставленными представителями Украины с начала войны с Россией.

Также Байден встретился с украинскими беженцами и назвал Путина "мясником".

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