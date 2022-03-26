В Кремле отреагировали на слова Байдена о Путине – "мяснике"
Личные оскорбления президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина "сужают окно возможностей" для налаживания отношений Москвы и Вашингтона. Об этом в субботу, 26 марта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Все-таки государственный лидер должен сохранять трезвость", - сказал представитель Кремля, комментируя высказывание американского президента, в котором он назвал Путина "мясником".
"Странно слышать обвинения в адрес Путина от Байдена, который призывал бомбить Югославию и убивать людей", - добавил Песков.
Напомним, сегодня Байден в ходе встречи с украинскими беженцами в Варшаве назвал Путина "мясником".
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