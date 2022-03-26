Баку наступает. В Карабахе военное положение

В период действия военного положения ограничивается право на свободу собраний, запрещаются забастовки.

Военное положение введено в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Об этом в субботу, 26 марта, сообщила пресс-служба главы НКР Араика Арутюняна. Как отмечается в документе, согласно указу ввводится "временное ограничении прав и свобод" граждан.

В период действия военного положения ограничивается право на свободу собраний, запрещаются забастовки и другие мероприятия, приостанавливается работа организаций, занимающихся пропагандой или другой деятельностью, направленной против обороноспособности и безопасности.

Новое обострение в Карабахе

В последнее время ситуация вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской республики снова обострилась. Министерство обороны Азербайджана 26 марта обвинило армянские формирования в попытке совершить диверсию против подразделений азербайджанской армии в регионе.

В свою очередь пресс-служба Минобороны НКР сообщила, что армия Азербайджана вновь прибегла "к агрессивным действиям, пытаясь обеспечить продвижение в зоне ответственности российских миротворцев - восточном направлении с применением стрелкового оружия различного калибра".

МИД Армении призвал миротворческий контингент России в Нагорном Карабахе добиться возвращения азербайджанских войск на исходные позиции.

В Минобороны РФ заявили, что вооруженные силы Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха и нанесли четыре удара беспилотным летательным аппаратом по подразделениям вооруженных формирований Нагорного Карабаха в районе населенного пункта Фурух.

С 27 сентября по 9 ноября 2020 года Армения и Азербайджан вели войну за Нагорный Карабах - регион, некогда входивший в состав Азербайджана, населенный преимущественно армянами и провозгласивший независимость от Баку. В результате войны, приведшей к гибели 6,5 тысячи человек, Азербайджан вернул значительную часть Карабаха под свой контроль.

При посредничестве России Армения и Азербайджан заключили соглашение о перемирии, на линию разграничения введены российские миротворцы. Напряженность в регионе сохраняется.

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