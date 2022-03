Коалиция арабских стран проводит военную операцию в Йемене

После нападения йеменских повстанцев-хуситов на территорию Саудовской Аравии возглавляемая Эр-Риядом коалиция арабских стран заявила о начале военной операции с целью прекращения атак на ее нефтяные объекты. Об этом в ночь на субботу, 26 марта, сообщило официальное саудовское информагентство Saudi Press Agency.

"Военная операция будет продолжаться до тех пор, пока ее цели не будут достигнуты", - цитирует агентство заявление коалиции. В нем указывается, что операция направлена на то, чтобы "защитить глобальные источники энергии и обеспечить цепочки поставок".

Коалиция призвала гражданских лиц не приближаться к нефтяным объектам или объектам в йеменском портовом городе Ходейда на Красном море.

Накануне, 25 марта, хуситы атаковали несколько объектов в Саудовской Аравии. Нападение на объект саудовской нефтяной компании Aramco в Джидде вызвало сильный пожар рядом с трассой "Формулы-1", где в воскресенье должен состояться Гран-при Саудовской Аравии.

A huge plume of black smoke could be seen rising over the Red Sea city after Yemen's Houthis launched attacks on Saudi energy facilities, hitting oil giant Aramco's petroleum products distribution station in Jeddah and causing a fire in two storage tanks https://t.co/tOcT9voccq pic.twitter.com/W3xFCxy5fr