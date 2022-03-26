В России не исключают закрытия диппредставительства в Польше

В последнее время в Польше все чаще подымается вопрос "возможного нападения на страну Российской Федерации".

О возможном закрытии посольства Российской Федерации в Польше заявил его глава Сергей Андреев. Об этом в субботу, 26 марта, сообщил российский КоммерсантЪ.

"До разрыва отношений, пожалуй, дело не дойдет. Возможно, нас заставят на время закрыть здесь посольство. Естественно, в этом случае придется и полякам закрыть свое посольство в Москве", - сказал посол.

Известно, что накануне российский посол в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД в среду утром, где ему вручили ноту о выдворении 45 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже. При этом самого посла Андреева в списке не оказалось.

По словам Андреева, оснований для обвинений в шпионаже не было, но "это суверенное решение Польши, и РФ вправе дать ответ на взаимной основе".

Напомним, посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что агрессия России против Польши или другой страны ЕС возможна даже в ближайшие дни.

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