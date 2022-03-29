Обстрелы не повредили ядерный материал в Харькове - МАГАТЭ

В Харькове под российский обстрел снова попала ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов".

После очередного вражеского обстрела исследовательского объекта "Источник нейтронов" в Харькове ядерный материал не поврежден. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщает МАГАТЭ.

По словам главы Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси, Украина сообщила МАГАТЭ о том, что ядерный исследовательский объект в Харькове получил дополнительные повреждения после повторного обстрела оккупантов.

"Объект, ранее пострадавший от обстрелов во время конфликта, использовался для исследований, разработок и производства радиоизотопов для медицинских и промышленных целей. Его ядерный материал - подкритический, то есть ядерной цепной реакции быть не может, а запас радиоактивных веществ - низкий", - рассказали в МАГАТЭ.

Украина сообщила МАГАТЭ, что "Источник нейтронов" снова обстреляли, однако оценить ущерб пока невозможно. Через два дня агентству сообщили, что здание, его теплоизоляция и экспериментальный зал были повреждены. Тем не менее ядерная подкритическая установка, содержащая ядерный материал, используемый для генерации нейтронов для исследований и производства изотопов, не пострадала.

Украинская сторона подчеркивает, что "Источник нейтронов" не рассчитан на эксплуатацию в условиях боевых действий, поэтому бомбардировки могут привести к тяжелым радиационным последствиям.