Не из-за Украины: У Путина назвали условие применения ядерного оружия

В Кремле объяснили его слова о вмешательстве третьих стран в конфликт.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков назвал условие, при котором страна может применить ядерное оружие. Из-за Украины это не произойдет, сказал Песков, чьи слова передает CNN.

Читайте также: Пентагон: Россияне хотят отрезать ВСУ на Донбассе

Так, у представителя Кремля поинтересовались о тезисе Путина. Когда он объявлял о так называемой "спецоперации", то якобы сказал о возможности применения оружия против третьих стран в случае вмешательства в конфликт.

"Я так не думаю. Он (Путин) предупредил о том, что не надо вмешиваться", — сказал Песков.

Мол если это случится, то у РФ якобы есть "средства и возможности" для того, чтобы "наказать тех, кто попытается", говорит он.

Читайте также: Второй фронт? Азербайджан почувствовал слабость РФ

Вместе с этим политик заявил, что любое завершение войны с Украиной поводом для применения ядерного оружия не будет.

По его словам, у РФ есть концепция безопасности, согласно которой ядерное оружие можно применять при наличии угрозы существованию государства.

"...мы можем применить ядерное оружие для устранения угрозы существованию нашего государства", — заявил пресс-секретарь Путина.

Напомним, ранее сообщалось, что по данным источников западных СМИ, Россия решила отказаться от ряда первоначальных требований к Украине.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.