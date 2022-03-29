Не из-за Украины: У Путина назвали условие применения ядерного оружия
Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков назвал условие, при котором страна может применить ядерное оружие. Из-за Украины это не произойдет, сказал Песков, чьи слова передает CNN.
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Так, у представителя Кремля поинтересовались о тезисе Путина. Когда он объявлял о так называемой "спецоперации", то якобы сказал о возможности применения оружия против третьих стран в случае вмешательства в конфликт.
"Я так не думаю. Он (Путин) предупредил о том, что не надо вмешиваться", — сказал Песков.
Мол если это случится, то у РФ якобы есть "средства и возможности" для того, чтобы "наказать тех, кто попытается", говорит он.
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Вместе с этим политик заявил, что любое завершение войны с Украиной поводом для применения ядерного оружия не будет.
По его словам, у РФ есть концепция безопасности, согласно которой ядерное оружие можно применять при наличии угрозы существованию государства.
"...мы можем применить ядерное оружие для устранения угрозы существованию нашего государства", — заявил пресс-секретарь Путина.
Напомним, ранее сообщалось, что по данным источников западных СМИ, Россия решила отказаться от ряда первоначальных требований к Украине.
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