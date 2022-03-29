Абрамович, Эрдоган и делегации: В Турции начались переговоры Украины и РФ

Турецкий лидер ждет от переговорщиков "счастливых новостей".

В Турции начался новый раунд мирных переговоров между Украиной и Россией. Перед его началом выступил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщил участник украинской делегации и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк на своей странице в Twitter.

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Так, Эрдоган выступил на открытии стамбульского раунда переговоров Украины и РФ.

"Продолжение войны не принесет никому пользы. Восстановление мира будет полезным и для двух ваших стран, и для наших. Вы как делегации несете историческую ответственность за решения, которые принимаются сегодня", — цитирует Подоляк турецкого лидера.

Вместе с этим Эрдоган подчеркнул, что ждет от переговорщиков счастливых новостей и конкретного результата.

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Отметим, что после выступления политик уехал с переговоров. Он посетит Узбекистан.

Позже Подоляк написал, что сейчас идет переговорный раунд глав делегаций.

"Давид Арахамия и Владимир Мединский. О фундаментальных положениях переговорного процесса. Делегации параллельно работают по всему спектру спорных вопросов", — написал он.

Переговоры глав делегаций / twitter.com/Podolyak_M

В это же время росСМИ сообщают, что в Стамбуле, где идут переговоры, бы замечен российских олигарх Роман Абрамович. Он является одной из сторон, принимающей участие в мирном процессе между государствами.

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба высказался о проходящих в Стамбуле переговорах.

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