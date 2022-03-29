Путин обратился к отвратительной тактике похищения людей – Британия

Правозащитники насчитали десятки конкретных людей, которые были похищены оккупантами

Президент России Владимир Путин обратился к "отвратительной тактике" похищения украинских мирных жителей. Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в своем Twitter.

Читайте также: Россия подвергла Мариуполь геноциду - Венедиктова

"Путин продолжает использовать отвратительную тактику против украинского народа, включая похищение невинных мирных жителей. Он не достигает своих целей и прибегает к отчаянным мерам. Путин должен потерпеть неудачу в Украине", - написала она.

Следует отметить, что с этим заявлением Трасс выступила после того, как украинские правозащитники сообщили об идентификации десятков гражданских, оказавшихся в плену оккупантов. Также подтверждены факты принудительного вывоза украинцев в России против их воли.

Напомним, Politico пишет, что лидеры Германии служили Путину "полезными идиотами". Экс-канцлер Ангела Меркель заняла место в пантеоне наивности рядом с Невиллом Чемберленом, считают авторы статьи.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.