Путин обратился к отвратительной тактике похищения людей – Британия
Президент России Владимир Путин обратился к "отвратительной тактике" похищения украинских мирных жителей. Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в своем Twitter.
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"Путин продолжает использовать отвратительную тактику против украинского народа, включая похищение невинных мирных жителей. Он не достигает своих целей и прибегает к отчаянным мерам. Путин должен потерпеть неудачу в Украине", - написала она.
Следует отметить, что с этим заявлением Трасс выступила после того, как украинские правозащитники сообщили об идентификации десятков гражданских, оказавшихся в плену оккупантов. Также подтверждены факты принудительного вывоза украинцев в России против их воли.
Напомним, Politico пишет, что лидеры Германии служили Путину "полезными идиотами". Экс-канцлер Ангела Меркель заняла место в пантеоне наивности рядом с Невиллом Чемберленом, считают авторы статьи.
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