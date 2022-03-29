РФ отдает приказы "сравнять с землей" населенные пункты Украины

СБУ опубликовала перехват разговора между двумя командирами оккупантов, которые вслух называют свои реальные намерения в Украине. И это - не "спасение".

Россияне нарушают всевозможные законы и правила войны. Служба Безопасности Украины продолжает перехватывать разговоры рашистов. И если солдаты и их семьи чаще всего обсуждают потери в живой силе и мародерство россиян, то разговор между двумя офицерами более информативный. Запись появилась в Фейсбуке СБУ.

Оккупанты отдают приказы "сравнять с землей" населенные пункты Украины, показывая, что явно пришли сюда не "спасать", как ведает Кремль. Перехват диалога из Тростянца Сумской области, между офицерами РФ с позывными "Венец" и "Ратник".

"Венец" является командиром 4-й танковой дивизии, полковником Журавлевым Евгением Николаевичем. Рашист приказал своего подчиненному уничтожить украинский поселок.

"Отработать надо по Скряговке, сравнять с землей от восточной до западной стороны," - заявил "Венец".

"Ратник" - подчиненный Журавлева, командир подразделения. На приказ "Венца" рашист пожаловался, что ВСУ открыли по ним огонь, и заявил: "Сейчас лупанул туда, откуда бить могут. Там жилые кварталы. Они сейчас опять обидятся и будут работать".

На что у "Венца" короткий ответ: "Давай лупи, лупи везде бл*дь. По западу, нах*й, по населенным пунктам, ху*рь, бл*дь". Также Журавлев приказал уничтожить еще два украинских села.

"Вот эти все ближайшие от меня: Калиновка, Рябушки… вот эти 2 населенных пункта еб*ни туда, нах*й, побольше, сравняй эти 2 села," - заявил "Венец".

Ранее мы писали, что "мобилизованные" из ОРДЛО просят вернуть их домой на Донбасс. Мужчины признаются, что их отправили как "пушечное мясо" и воевать они не хотят.