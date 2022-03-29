Польша готовит запрет на импорт угля из России

Также будет создан список российских субъектов хозяйствования, активы которых могут быть заморожены.

Власти Польши запретят импорт российского угля. Об этом стало известно по итогам заседания Совета министров, сообщает Польское радио во вторник, 29 марта.

Как рассказал спикер польского правительства Петр Мюллер, запрет на импорт угля из РФ в Польшу предусматривает еще один законопроект по замораживанию финансов страны-агрессора. Он напомнил, что польские государственные компании не импортируют российский уголь, а речь идет о блокировании импорта этого сырья частными структурами.

"Ссылаясь на пункт о безопасности, мы продвинулись еще на один шаг вперед в предложенных положениях законопроекта. Мы предложили заблокировать на национальном уровне импорт угля из России. Это положение будет внесено в закон. Мы понимаем, что это может вызвать юридические сомнения. К сожалению, эти сомнения обоснованы, но мы не можем больше ждать реакции ЕС в этой сфере", – сказал Мюллер.

Также он заявил, что готовится собственный и независимый от ЕС список компаний и лиц, чьи средства будут заморожены. Петр Мюллер обратил внимание на то, что речь идет о замораживании финансов, но не о конфискации, что запрещено польской Конституцией.

На вопрос журналистов о возможности блокирования одной из торговых сетей, оставшихся на российском рынке, представитель польского правительства сказал, что такие случаи будут рассматриваться в индивидуальном порядке.

Ранее во вторник стало известно, что США готовят новые антироссийские санкции для удара по цепочке поставок в оборонной сфере.