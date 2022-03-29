Макрон и Путин обсудили Мариуполь и оплату за газ

Россия якобы оказывает "неотложную помощь" для обеспечения эвакуации гражданских лиц из Мариуполя, заявил Путин. А Макрон констатировал невозможность гуманитарной операции в осажденном городе.

Президенты Франкции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин провели телефонные переговоры. Главными темами стали ситуация в осажденном городе Мариуполь и возможная оплата странами Европы газа российскими рублями. Об этом сообщает пресс-служба Кремля во вторник, 28 февраля.

Во время переговоров Путин заявил, что Россия якобы оказывает "неотложную помощь" для обеспечения эвакуации гражданских лиц из Мариуполя. Также он отметил, что для "решения" тяжелой гуманитарной ситуации необходимо, чтобы украинские военные сложили оружие. В Кремле их назвали "боевиками-националистами".

"Затрагивались также вопросы, связанные с решением о переходе к оплате российскими рублями поставок природного газа из России, в частности, в страны ЕС. Условлено о продолжении контактов", – говорится в сообщении.

В свою очередь Елисейский дворец заявил, что гуманитарная операция в Мариуполе невозможна "на данном этапе", по итогам разговора Макрона и Путина, информирует BFMTV.

В свою очередь Reuters сообщает, что Макрон заявил о невозможности платить за газовые контракты в рублях.