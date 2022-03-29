Украина ответила на критику Сербии о реакции на бомбардировку Югославии

В украинском посольстве отметили, что сотрудничество Украины с НАТО пострадало тогда именно из-за такой принципиальной позиции Киева.

Посольство Украины в Белграде отреагировало на заявления министра внутренних дел Сербии Александра Вулина касательно позиции Киева по поводу бомбардировок Югославии в 1999 году. Об этом сообщает Telegraf.rs.

Вулин заявил, что Киев в свое время не осудил происходящее в Югославии и добавил, что "легче найти просьбу Украины стать членом НАТО, чем ввести санкции против агрессора НАТО".

"Что касается действий Украины в 1999 году, то должны констатировать, что Украина требовала прекратить бомбардировку Югославии на всех площадках. Хотелось бы привести лишь одно из многих заявлений украинского руководства: обращение Верховной Рады Украины к парламентам мира, Межпарламентскому союзу, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Межпарламентской ассамблее СНГ относительно немедленного прекращения бомбардировок Югославии", - сказано в сообщении посольства Украины.

Заявление Сербии также прокомментировали в Верховной Раде. Там подтвердили "принципиальную позицию по поводу войны в Югославии как неспровоцированной агрессии".

Кроме этого, посольство переслало министру внутренних дел Сербии ссылку на страницы Рады, на которых размещены соответствующие заявления.

При этом в посольстве отметили, что сотрудничество Украины с НАТО пострадало тогда именно из-за такой принципиальной позиции Киева.

"И, возможно, если бы тогда Украина не бросилась защищать Югославию, она бы давно стала членом НАТО и не стала бы жертвой российской агрессии сейчас", - добавили в украинском посольстве.

Как известно, до начала полномасштабной войны президент Сербии заявил, что осудит признание РФ "независимости" ОРДЛО, если президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь публично осудит натовскую бомбардировку Сербии в 1999 году.

Напомним, сербская художница Марина Абрамович, узнав про обстрел Бабьего Яра в Киеве, призвала мир объединиться, чтобы помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому и украинскому народу.