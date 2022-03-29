Джонсон провел переговоры о дальнейшей поддержке Украины

Премьер Британии обсудил с лидерами США, Франции, Германии и Италии дальнейшую поддержку Киева и санкции против Москвы.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник, 29 марта, провел переговоры с лидерами западных государств, в ходе которых обсуждалась необходимость поддержки и укрепления Украины. Об этом Джонсон написал в Twitter.

"Обсуждал сегодня днем с президентом США Джо Байденом, президентом Франции Эманнюэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем и премьер-министром Марио Драги постоянную необходимость поддержки и укрепления Украины. Мы не ослабим нашу решимость, пока не прекратится агрессия против Украины", - заявил Джонсон.

В свою очередь, в правительстве Великобритании подчеркнули, что одной из тем телефонных переговоров стала необходимость снижения зависимости стран Запада от энергоресурсов РФ.

"Лидеры обсудили необходимость работать вместе над переформатированием международной энергетической структуры и над снижением зависимости от российских углеводородов", - отмечается в пресс-релизе.

Согласно заявлению, Джонсон подчеркнул, что страны Запада не должны ослаблять меры, применяемые против РФ в связи с ситуацией на Украине.

Участники переговоров согласились продолжить поддержку Украины.

Напомним, сегодня Джонсон также заявил, что Лондон не намерен снимать санкции с РФ из-за подписания мирного договора.

Как сообщалось, сегодня в Стамбуле завершилась первая часть переговоров Украины и России по завершению войны.