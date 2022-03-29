Жертвами стрельбы в Израиле стали пять человек

Нападавшего застрелил полицейский, который получил ранение в ходе перестрелки и позже скончался.

В израильском городе Бней-Брак произошла стрельба, в результате которой погибли пять человек. Об этом сообщает сайт Newsru.co.il во вторник, 29 марта.

Указано, что нападение было совершено по меньшей мере в двух точках. На улице Жаботински неизвестный на мотоцикле приблизился к группе людей и открыл огонь из автоматического оружия. Погибли три человека.

Затем нападавший проехал в сторону улицы Герцль, где открыл огонь в сторону прохожих. Там был убит еще один человек. После этого террорист попытался продолжить стрельбу на улице Бялик, однако там он столкнулся с полицейским. Завязалась перестрелка, в результате которой террорист был тяжело ранен. Полицейский получил крайне тяжелые ранения, от которых позднее скончался. Нападавший также умер.

Отметим, что это уже второй подобный случай в Изреиле менее чем за неделю. 27 марта в городе Хадера два террориста расстреляли группу пограничников и прохожих на улице. Двое военных скончались, еще трое были ранены. Также ранения получили девять прохожих.

Ранее сообщалось, что два офицера армии Израиля погибли из-за ошибочно открытого огня. Они были убиты во время патрулирования в районе базы израильской армии в Иорданской долине.