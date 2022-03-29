На месте работают все экстренные службы. Причина произошедшего пока неизвестна, заявил губернатор.

В России в пригороде Белгорода горит склад боеприпасов. Об этом сообщил в Telegram губернатор области Вячеслав Гладков.

"Сейчас на территории Белгорода и Белгородского района слышны взрывы. Инцидент произошел в районе села Красный Октябрь. Глава села сейчас находится на месте. Со мной на прямой связи. Оперативно мне сообщает всю информацию. Жертв и пострадавших среди жителей нет. Разрушений на территории поселка нет", - написал он.

Также Гладков добавил, что на месте работают все экстренные службы. Причина произошедшего пока неизвестна.

Напомним, ранее в Генштабе заявили, что на территории РФ в городе Белгород размещен военный лагерь Белгородской военной комендатуры.