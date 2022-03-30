Флот РФ блокирует в Украине сотню судов с продовольствием - США
Российские военные корабли заблокировали в украинских портах 94 корабля с продовольствием, создавая глобальный продовольственный кризис. С таким заявлением выступила заместитель госсекретаря США Венди Шерман на заседании ООН во вторник, 29 марта, пишет CNN.
По ее словам, Россия разбомбила в Черном море как минимум три гражданских корабля, перевозивших товары, а блокировка морских гаваней в Украине лишает страну возможности экспортировать зерно.
Шерман сообщила, что, по оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), до 13 млн человек в мире "могут столкнуться с отсутствием продовольственной безопасности в результате вторжения России в Украину".
Напомним, 27 марта стало известно, что Украина впервые экспортировала зерновые по железной дороге, а не по мор