Флот РФ блокирует в Украине сотню судов с продовольствием - США

Из-за развязанной Россией войны от нехватки продуктов могут пострадать до 13 миллионов человек во всем мире.

Российские военные корабли заблокировали в украинских портах 94 корабля с продовольствием, создавая глобальный продовольственный кризис. С таким заявлением выступила заместитель госсекретаря США Венди Шерман на заседании ООН во вторник, 29 марта, пишет CNN.

По ее словам, Россия разбомбила в Черном море как минимум три гражданских корабля, перевозивших товары, а блокировка морских гаваней в Украине лишает страну возможности экспортировать зерно.

Шерман сообщила, что, по оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), до 13 млн человек в мире "могут столкнуться с отсутствием продовольственной безопасности в результате вторжения России в Украину".

Напомним, 27 марта стало известно, что Украина впервые экспортировала зерновые по железной дороге, а не по мор