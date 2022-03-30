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Один из крупнейших польских производителей одежды ушел из рынка России

Сеть компании объединяет более двух тысяч магазинов по всей РФ. Объявлено о закрытии последнего из них.
Один из крупнейших польских производителей одежды ушел из рынка России

Польский ритейлер и производитель одежды LPP Group, владеющий брендами Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, закрыл все магазины в России. Об этом 29 марта сообщила пресс-служба корпорации.

Согласно заявлению, LPP завершила все операции, необходимые для выхода из российского рынка и закрытия последних точек продаж из более чем 2000 магазинов.

Ранее компания остановила поставки продукции в Россию, инвестиции, развитие сети и онлайн-продажи.

Как сообщалось, фешн-ритейлер Levi Strauss приостановил коммерческую деятельность в России, включая любые новые инвестиции.

 

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