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Люксембург заморозил российские активы на сумму €2,5 млрд

Соответсвующую информацию министр финансов Юрико Бакес озвучила перед парламентом страны.
Люксембург заморозил российские активы на сумму €2,5 млрд

На сегодняшний день власти Люксембурга заморозили российские активы на сумму 2,5 миллиарда евро. Такие данные во вторник, 29 марта, сообщило Министерство финансов страны.

Как указано, соответсвующую информацию министр финансов Юрико Бакес озвучила перед парламентом Люксембурга.

"Министр Юрико Бакес проинформировала парламент о состоянии процесса реализации европейских санкций против России в Люксембурге. На сегодняшний день операторы в Люксембурге заморозили активы на сумму 2,5 млрд евро", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, правительство Польши рассматривает вопрос конфискации российского имущества и активов в стране. Что именно будут делать с конфискованным имуществом, пока не говорят.

 

 

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