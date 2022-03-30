Финляндия начала обсуждать с НАТО процедуру вступления в Альянс

На фоне российского вторжения в Украину Финляндия обеспокоилась собственной безопасностью

Президент Финляндии Саули Ниинистё и генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудили "принципы и процедуры" вступления в Альянс новых членов. Об этом сообщила пресс-служба президента Финляндии.

"Безопасность Финляндии должна быть дополнительно укреплена. Средства для этого сейчас тщательно рассматриваются. Кроме отчета, представленного в парламент, будут изучены все возможности и перспективы. С этой целью в ходе вчерашней беседы с генеральным секретарем Столтенбергом были подробно рассмотрены принципы и процедуры НАТО по принятию новых членов", - сообщил Ниинистё.

Кроме того, как сообщается, президент Финляндии и генеральный секретарь НАТО обсудили вторжение России в Украину и обменялись мнениями о возможности прекращения огня.

Напомним, в Германии покаялись за свою зависимость от газа из РФ. Действующее правительство Германии уже открыто называет большой ошибкой усиление торговли с Россией после аннексии Крыма.

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