В Нидерландах заявили, что мирное соглашение не снимет санкции ЕС против РФ

Премьер-министр страны считает, что это не способ вернуться к нормальной жизни, поэтому действие санкций продолжится.

В Нидерландах заявили, что мирное соглашение между Украиной и РФ не приведет к прекращению санкций против России. Об этом пишет Reuters со ссылкой на премьер-министра страны Марка Рютте.

По его словам, документ должен уважать территорию и суверенитет Украины. И не должен способствовать ослаблению европейских санкций против Москвы.

"Мирное соглашение под дулом пистолета с потерей украинской территории и суверенитета - это не способ вернуться к нормальной жизни. И это не приведет автоматически к ослаблению наших санкций", - сказал Рютте в своем выступлении во время визита в Испанию.

Напомним, накануне в Нидерландах сообщили о высылке 17 российских дипломатов.